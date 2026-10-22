Расходы на сельское хозяйство Ставрополья вырастут на 217 млн рублей
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», финансирование государственной программы развития сельского хозяйства увеличится на 217,3 млн руб., до 5,59 млрд руб. Расходы на развитие физической культуры и спорта вырастут на 75,8 млн руб., до 2,38 млрд руб.
В аграрной программе предусмотрено 250 млн руб. на прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса за счет резервного фонда правительства края.
Одновременно сокращаются отдельные меры поддержки производителей. Субсидии на производство картофеля и овощей открытого грунта уменьшатся на 30,6 млн руб., на возмещение затрат производителям зерновых культур — на 18,8 млн руб. Финансирование гидромелиоративных мероприятий сократится на 25,6 млн руб. Также предусмотрено уменьшение расходов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 5,3 млн руб. и сельского туризма — почти на 2,9 млн руб.
В спортивной программе дополнительно предусмотрено 18,9 млн руб. на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов и 12,3 млн руб. на стипендии губернатора края спортсменам и тренерам. Еще 56,8 млн руб. направят на обеспечение деятельности государственных учреждений. При этом на 12,3 млн руб. сокращаются расходы на мероприятия календарного плана в рамках деятельности государственных учреждений.
Финансирование программы управления имуществом увеличится на 269,1 млн руб., до 810,1 млн руб. Основная часть дополнительных средств — около 250 млн руб. — предназначена для приобретения объекта недвижимости в государственную собственность Ставропольского края. Еще 5,8 млн руб. направят на содержание краевого имущества, 10,6 млн руб. — на обеспечение деятельности государственных учреждений.
По программе «Туристско-рекреационный комплекс» расходы увеличатся на 7,2 млн руб., до 431,2 млн руб. В частности, 7,23 млн руб. из резервного фонда правительства края выделят на продвижение туристского продукта. Еще 195 тыс. руб. предусмотрено на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов.
В то же время финансирование программы развития энергетики, промышленности и связи сократится на 134,9 млн руб., до 1,03 млрд руб. В числе направлений, по которым уменьшаются расходы, — формирование IT-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях на 62,6 млн руб., развитие заправочной инфраструктуры для компримированного природного газа на 36 млн руб. и поддержка переоборудования транспорта и коммунальной техники для использования природного газа на 35,1 млн руб.
В целом после корректировки доходы краевого бюджета на 2026 год составят 208,82 млрд руб., расходы — 231,20 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 22,38 млрд руб. В 2027 году доходы и расходы увеличатся на 99,1 млн руб. — до 207,15 млрд руб. и 208,67 млрд руб. соответственно.