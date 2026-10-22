Расходы на сельское хозяйство Ставрополья вырастут на 217 млн рублей

В то же время финансирование программы развития энергетики, промышленности и связи сократится на 134,9 млн руб., до 1,03 млрд руб. В числе направлений, по которым уменьшаются расходы, — формирование IT-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях на 62,6 млн руб., развитие заправочной инфраструктуры для компримированного природного газа на 36 млн руб. и поддержка переоборудования транспорта и коммунальной техники для использования природного газа на 35,1 млн руб.