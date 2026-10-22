В Кисловодске впервые за 70 лет огородят кладбище на Седлогорской

Кладбище на Седлогорской — одно из крупнейших и наиболее известных в городе: его территория включает старую часть вдоль самой Седлогорской и участок в верхней части улицы Революции, а первые захоронения датируются 1956 годом. Ограждение протянется более чем на 500 метров при высоте 3,5 метра; предусмотрено около десяти входов шириной по 2,5 метра. Конструкция — металлическая, выполненная «по швейцарской технологии», которая, как подчёркивают в администрации, внешне будет этически соответствовать материалам спортивной арены. На проект направлено более 13,5 млн рублей.