В Кисловодске впервые за 70 лет огородят кладбище на Седлогорской
В Кисловодске начались работы по устройству первого за всю историю кладбища на улице Седлогорской капитального ограждения. Подрядчик уже прошёл подготовительный этап — выполнена разметка, вырыты ямы под укрепления будущей стены. Завершить весь комплекс работ в мэрии рассчитывают к 15 ноября 2026 года.
Кладбище на Седлогорской — одно из крупнейших и наиболее известных в городе: его территория включает старую часть вдоль самой Седлогорской и участок в верхней части улицы Революции, а первые захоронения датируются 1956 годом. Ограждение протянется более чем на 500 метров при высоте 3,5 метра; предусмотрено около десяти входов шириной по 2,5 метра. Конструкция — металлическая, выполненная «по швейцарской технологии», которая, как подчёркивают в администрации, внешне будет этически соответствовать материалам спортивной арены. На проект направлено более 13,5 млн рублей.
«Кладбище продолжает действовать, сюда приходят люди, здесь продолжаются захоронения. Наша задача — обеспечить безопасность территории, навести порядок и сохранить уважительное отношение к месту, где покоятся наши родные и люди, которые жили и трудились на благо Кисловодска», — рассказал глава города Евгений Моисеев. По его словам, на территории есть и памятные места — в том числе памятник павшим героям Гражданской войны над обрывом реки Белой, «часть истории нашего города, которую мы обязаны беречь».