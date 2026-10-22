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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кавказ

В Ставропольском крае завершают ремонт дороги у Светлограда

В Светлограде завершают капитальный ремонт трехкилометрового участка дороги «Светлоград — Летняя Ставка — Кучерла». Работы планируют закончить до 15 ноября. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

соцсети Владимира Владимирова

По словам главы региона, трасса обеспечивает транспортное сообщение между Петровским и Туркменским округами. По ней проходят автобусные маршруты, перевозят сельскохозяйственную продукцию, жители добираются до работы, учебных заведений и социальных объектов.
Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой дорожного покрытия, обустраивает тротуары, обочины, водоотвод и автобусные остановки. Отмечается, что в этом году в Светлограде завершили капитальный ремонт еще 1,5 км этой дороги на улице Октябрьской.
Сроки и качество работ на участке находятся на контроле региональных властей.
Константин Соловьев