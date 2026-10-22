В Ставропольском крае завершают ремонт дороги у Светлограда

Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой дорожного покрытия, обустраивает тротуары, обочины, водоотвод и автобусные остановки. Отмечается, что в этом году в Светлограде завершили капитальный ремонт еще 1,5 км этой дороги на улице Октябрьской.