Ставрополье урежет расходы на ЖКХ на 757 млн рублей, но добавит 916 млн на ремонт дорог

Основное сокращение по программе ЖКХ связано с мероприятиями по социально-экономическому развитию края, расходы на которые уменьшаются на 496,3 млн руб. Из этой суммы 466,5 млн руб. приходятся на федеральные средства, предназначенные для строительства межпоселкового водопровода в Предгорном районе. Еще 208,5 млн руб. снимается с расходов на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства. В том числе на 150 млн руб. сокращается субсидия краевому теплоэнергетическому комплексу на капитальные вложения в объекты краевой собственности. Кроме того, на 42,6 млн руб. уменьшается финансирование завершения строительства и модернизации объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. В частности, речь идет о резервуаре и водоводе в ауле Эдельбай Благодарненского округа, а также двух артезианских скважинах в ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа.