Ставрополье урежет расходы на ЖКХ на 757 млн рублей, но добавит 916 млн на ремонт дорог
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», финансирование программы развития ЖКХ и защиты от чрезвычайных ситуаций сократится на 756,9 млн руб., до 10,74 млрд руб. Расходы на градостроительство, строительство и архитектуру уменьшатся на 88 млн руб., до 1,85 млрд руб., а финансирование транспортной системы — на 37,6 млн руб., до 25,96 млрд руб.
Основное сокращение по программе ЖКХ связано с мероприятиями по социально-экономическому развитию края, расходы на которые уменьшаются на 496,3 млн руб. Из этой суммы 466,5 млн руб. приходятся на федеральные средства, предназначенные для строительства межпоселкового водопровода в Предгорном районе. Еще 208,5 млн руб. снимается с расходов на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства. В том числе на 150 млн руб. сокращается субсидия краевому теплоэнергетическому комплексу на капитальные вложения в объекты краевой собственности. Кроме того, на 42,6 млн руб. уменьшается финансирование завершения строительства и модернизации объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. В частности, речь идет о резервуаре и водоводе в ауле Эдельбай Благодарненского округа, а также двух артезианских скважинах в ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа.
В программе развития градостроительства, строительства и архитектуры предусмотрено перераспределение расходов на переселение из аварийного жилья. Дополнительные 36,6 млн руб. направят на предоставление переселяемым гражданам дополнительной площади, еще 37,2 млн руб. — на оплату превышения стоимости приобретения квадратного метра жилья. При этом общий объем расходов на переселение из аварийного фонда в рамках соответствующей программы в 2026 году сократится на 159,3 млн руб. В 2027 году финансирование этих мероприятий, напротив, увеличится на 167,2 млн руб., из которых 99,1 млн руб. обеспечит Фонд развития территорий.
В транспортной программе при небольшом сокращении общего бюджета меняется распределение средств между строительством и ремонтом дорог. Муниципалитетам дополнительно направят 916,3 млн руб. на капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог. Еще 172,7 млн руб. предусмотрено на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных и межмуниципальных дорог. Одновременно субсидии на строительство и реконструкцию местных дорог уменьшатся на 650,5 млн руб., расходы на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных трасс — на 212,9 млн руб. Еще 169,5 млн руб. снимается с финансирования обеспечения транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства. В итоге общий объем сокращения транспортной программы составит 37,6 млн руб., поскольку увеличение расходов на ремонт лишь немного уступает суммарному снижению по другим направлениям.
В целом доходы краевого бюджета на 2026 год после корректировки составят 208,82 млрд руб., расходы — 231,20 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 22,38 млрд руб. В 2027 году доходы и расходы увеличатся на 99,1 млн руб. — до 207,15 млрд руб. и 208,67 млрд руб. соответственно. На государственные программы в 2026 году предусмотрено 222,14 млрд руб., или 96,08% общего объема расходов бюджета.