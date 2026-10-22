«Россети Тюмень» выдали дополнительную мощность для развития инфраструктуры детского лагеря в Югре

«За счет увеличенной мощности лагерь сможет существенно нарастить свои возможности, что позволит удовлетворить растущий спрос на детский досуг и дать шанс большему числу ребят из округа провести каникулы активно и с пользой», – подчеркнула директор автономного учреждения дополнительного образования ХМАО-Югры «Мастерская талантов «Сибириус» Анаид Шишкина.