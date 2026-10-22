«Россети Тюмень» выдали дополнительную мощность для развития инфраструктуры детского лагеря в Югре
Компания «Россети Тюмень» увеличила мощность электроснабжения детского оздоровительного лагеря «Окуневские зори» в Советском районе ХМАО-Югры. Благодаря дополнительным 1,1 МВт учреждение сможет построить новые жилые корпуса, объекты спортивного и культурного отдыха.
«Окуневские зори» – один из старейших детских лагерей округа и филиал Мастерской талантов «Сибириус». В досуговом центре регулярно проходят профильные смены регионального отделения Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение первых».
В рамках договора технологического присоединения энергетики увеличили максимально разрешенный объем мощности учреждения до 2,5 МВт. Для надежного электроснабжения объекта специалисты проверили исправность силового оборудования, а также устройств релейной защиты и автоматики.
«За счет увеличенной мощности лагерь сможет существенно нарастить свои возможности, что позволит удовлетворить растущий спрос на детский досуг и дать шанс большему числу ребят из округа провести каникулы активно и с пользой», – подчеркнула директор автономного учреждения дополнительного образования ХМАО-Югры «Мастерская талантов «Сибириус» Анаид Шишкина.
Технологическое присоединение к электросетям – один из основных видов деятельности системообразующей сетевой компании макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.
АО «Россети Тюмень»Реклама