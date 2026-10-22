В Кабардино-Балкарии нашли кишечную палочку в замороженном цыпленке-бройлере

Специалисты Центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) в Кабардино-Балкарии выявили бактерии группы кишечной палочки в замороженной тушке цыплёнка-бройлера местного производства. Как отметили в ведомстве, проба поступила в испытательную лабораторию для исследования микробиологических и органолептических показателей.