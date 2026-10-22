В Кабардино-Балкарии нашли кишечную палочку в замороженном цыпленке-бройлере
Специалисты Центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) в Кабардино-Балкарии выявили бактерии группы кишечной палочки в замороженной тушке цыплёнка-бройлера местного производства. Как отметили в ведомстве, проба поступила в испытательную лабораторию для исследования микробиологических и органолептических показателей.
В ходе лабораторных работ в образце обнаружена БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Материалы о выявленном нарушении направлены в Россельхознадзор, который теперь решит, какие меры применить к производителю.