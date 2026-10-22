Расходы на здравоохранение Ставрополья в 2027 году сократятся на 1,66 млрд рублей
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», в 2027 году расходы по государственной программе развития здравоохранения планируется уменьшить на 1,66 млрд руб. В то же время в 2026 году финансирование программы увеличится на 160,3 млн руб., до 38,35 млрд руб.
В числе дополнительных расходов на 2026 год — 81,3 млн руб. на системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от двух до 17 лет и 37,5 млн руб. на обеспечение такими системами беременных женщин с диабетом. Еще 40,3 млн руб. направят на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, 47,8 млн руб. — на обеспечение их деятельности.
Кроме того, в программу включен взнос в уставный фонд ГУП «Ставропольфармация» в размере 16,1 млн руб. Средства предназначены для погашения задолженности предприятия перед поставщиками лекарств. При этом расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2026 году уменьшаются на 37,5 млн руб.
Основное сокращение финансирования в 2027 году связано с уменьшением на 1,70 млрд руб. расходов на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. Одновременно на 45,4 млн руб. увеличивается финансирование строительства поликлинического подразделения на 550 посещений в смену в поселке Горячеводском Пятигорска.
Изменения в здравоохранении предусмотрены в рамках общей корректировки регионального бюджета на следующий год. Доходы краевой казны в 2027 году увеличатся на 99,1 млн руб., до 207,15 млрд руб., расходы — на такую же сумму, до 208,67 млрд руб. Таким образом, поправки почти не изменят общий баланс бюджета на этот период, хотя по отдельным направлениям предусмотрено перераспределение значительных сумм.
В целом после внесения поправок доходы краевого бюджета на 2026 год составят 208,82 млрд руб., расходы — 231,20 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 22,38 млрд руб. На государственные программы в текущем году предусмотрено 222,14 млрд руб., или 96,08% общего объема расходов бюджета.