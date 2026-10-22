Расходы на здравоохранение Ставрополья в 2027 году сократятся на 1,66 млрд рублей

Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», в 2027 году расходы по государственной программе развития здравоохранения планируется уменьшить на 1,66 млрд руб. В то же время в 2026 году финансирование программы увеличится на 160,3 млн руб., до 38,35 млрд руб.