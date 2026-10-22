Ставрополье сократит расходы на развитие образования и ИТ-инфраструктуру школ

В то же время финансирование строительства детского сада на улице Героев Медиков в Кисловодске сократится на 188,7 млн руб., в том числе на 179,2 млн руб. за счет федеральных средств. Расходы на оснащение школ средствами обучения и воспитания уменьшатся на 34,4 млн руб., на организацию отдыха и оздоровления детей — на 23,4 млн руб. В 2027 году расходы на образование планируется увеличить на 309,8 млн руб. Дополнительные ассигнования предусмотрены на модернизацию школьных систем образования, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.