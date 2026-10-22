Ставрополье сократит расходы на развитие образования и ИТ-инфраструктуру школ
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», ассигнования на государственную программу развития образования уменьшатся на 188,9 млн руб., до 46,24 млрд руб. Одновременно внутри программы планируется перераспределить средства между отдельными направлениями, а в 2027 году расходы на образование, напротив, увеличатся.
В 2026 году дополнительные 27,3 млн руб. предусмотрены на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию, 23,1 млн руб. — на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, 17,3 млн руб. — на бесплатное горячее питание для детей участников СВО, обучающихся в государственных и муниципальных школах. Еще 9,3 млн руб. направят на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, 2,1 млн руб. — на создание цифровых лабораторий «Точка роста».
В то же время финансирование строительства детского сада на улице Героев Медиков в Кисловодске сократится на 188,7 млн руб., в том числе на 179,2 млн руб. за счет федеральных средств. Расходы на оснащение школ средствами обучения и воспитания уменьшатся на 34,4 млн руб., на организацию отдыха и оздоровления детей — на 23,4 млн руб. В 2027 году расходы на образование планируется увеличить на 309,8 млн руб. Дополнительные ассигнования предусмотрены на модернизацию школьных систем образования, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.
Корректировка образовательных расходов происходит на фоне общего сокращения безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В 2026 году их объем уменьшится на 804,5 млн руб., до 76,77 млрд руб. В частности, на 645,7 млн руб. сокращается финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию регионов Северного Кавказа, на 333,3 млн руб. — софинансирование социальных контрактов. Также уменьшаются трансферты на формирование IT-инфраструктуры в школах и оснащение общеобразовательных организаций оборудованием.
Одновременно край получит дополнительные межбюджетные поступления по отдельным направлениям. В частности, на 196,7 млн руб. увеличивается грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти. Еще 118,8 млн руб. предусмотрено на оснащение системами непрерывного мониторинга глюкозы детей и беременных женщин с сахарным диабетом.
В целом после корректировки доходы краевого бюджета на 2026 год составят 208,82 млрд руб., расходы — 231,2 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 22,38 млрд руб. На государственные программы в текущем году приходится 222,14 млрд руб., или 96,08% общего объема расходов бюджета.