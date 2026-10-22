В Краснодаре утвердили порядок установления тарифов на муниципальные услуги
Депутаты городской Думы Краснодара на двадцатом заседании утвердили новый порядок установления тарифов на платные услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Документ заменит действующий порядок и учитывает изменения федерального законодательства.
Как пояснил председатель комитета горДумы по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Вадим Дьяченко, муниципальные нормативные акты регулярно приводят в соответствие с федеральными и краевыми законами. Основанием для принятия нового порядка стало, в частности, вступление в силу федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Новый порядок регулирует правовые, экономические и организационные основы разработки и утверждения тарифов на услуги и работы, которые муниципальные предприятия и учреждения оказывают на платной основе.
Решение вступит в силу со дня его опубликования на официальном интернет-портале администрации Краснодара и городской думы, но не ранее 1 января 2028 года.