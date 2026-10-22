В Краснодаре утвердили порядок установления тарифов на муниципальные услуги

Как пояснил председатель комитета горДумы по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Вадим Дьяченко, муниципальные нормативные акты регулярно приводят в соответствие с федеральными и краевыми законами. Основанием для принятия нового порядка стало, в частности, вступление в силу федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».