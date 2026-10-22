Транскам открыли через три с половиной часа после закрытия у Рокского тоннеля
С 14:30 мск 22 октября возобновлено движение всех видов автотранспорта на участке Транскавказской автомагистрали от населённого пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях — до особого распоряжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.
С 11:00 мск проезд был запрещен «в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда» по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Северной Осетии — Алании (№ 132-КЧС от 22 октября), согласованному дорожными службами.
Параллельно дежурная служба МЧС Южной Осетии сообщала о полной остановке движения по магистрали в обоих направлениях.