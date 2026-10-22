Транскам открыли через три с половиной часа после закрытия у Рокского тоннеля

С 14:30 мск 22 октября возобновлено движение всех видов автотранспорта на участке Транскавказской автомагистрали от населённого пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях — до особого распоряжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.