Депутаты Ставрополья сократили отдельные статьи соцподдержки на 3,34 млрд рублей
Депутаты Думы Ставропольского края на заседании 22 октября приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год, предусматривающие сокращение отдельных расходов в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 3,34 млрд руб. Самое крупное уменьшение касается единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей — на 2,48 млрд руб. При этом общий объем финансирования самой программы после перераспределения средств увеличится на 2,7 млрд руб., до 49,57 млрд руб. Подробности содержатся в пояснительной записке к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».
На 354,6 млн руб. сокращается финансирование государственной социальной помощи на основании социальных контрактов. Из этой суммы 333,3 млн руб. приходятся на федеральные средства. Еще на 248,2 млн руб. уменьшается единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан.
В числе других крупных сокращений — ежемесячные денежные компенсации многодетным семьям на каждого ребенка до 18 лет, на которые предусмотрено на 74 млн руб. меньше, и ежегодные выплаты многодетным семьям на покупку школьной и спортивной одежды, обуви и письменных принадлежностей для детей до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. По последнему направлению расходы сокращаются на 50,6 млн руб.
Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и уголовно-исполнительной системы края уменьшается на 43 млн руб. Компенсации взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах для отдельных категорий граждан сокращаются на 36,2 млн руб., пенсионное обеспечение лиц, ранее занимавших государственные должности, должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, — на 23,3 млн руб.
На 8,45 млн руб. сокращается финансирование ежегодных денежных выплат гражданам, которые не достигли совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживают в Ставропольском крае. Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений уменьшается на 4,27 млн руб., социальные пособия на погребение — на 4,28 млн руб. На 2,15 млн руб. сокращается ежегодная компенсация стоимости санаторно-курортной путевки участникам СВО, на 2,13 млн руб. — премии многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава».
Расходы на организацию оздоровительной кампании детей сокращаются на 1,32 млн руб., компенсацию части затрат на догазификацию домовладений и приобретение внутридомового газового оборудования — на 1 млн руб. Еще на 490 тыс. руб. уменьшается компенсация расходов на покупку твердого топлива участникам СВО, на 253,2 тыс. руб. — ежегодные социальные пособия на проезд студентам.
Также предусмотрено сокращение расходов на дополнительные государственные гарантии и единовременное поощрение при выходе на страховую пенсию отдельных категорий государственных служащих — на 170,2 тыс. руб. Ежемесячные выплаты ВИЧ-инфицированным гражданам и лицам, ухаживающим за несовершеннолетними с ВИЧ-инфекцией, уменьшаются на 122,1 тыс. руб., финансирование мероприятий в области социальной политики — на 57,8 тыс. руб.
В пояснительной записке сокращение расходов объясняется уменьшением числа получателей, применением заявительного принципа предоставления отдельных мер поддержки, социальных гарантий и денежных компенсаций, а также учетом фактической потребности в бюджетных средствах и условий предоставления выплат. В целом изменения предполагают перераспределение средств между направлениями программы: при сокращении перечисленных статей общий объем финансирования социальной поддержки граждан увеличивается с 46,88 млрд до 49,57 млрд руб.