Депутаты Ставрополья сократили отдельные статьи соцподдержки на 3,34 млрд рублей

Депутаты Думы Ставропольского края на заседании 22 октября приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год, предусматривающие сокращение отдельных расходов в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 3,34 млрд руб. Самое крупное уменьшение касается единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей — на 2,48 млрд руб. При этом общий объем финансирования самой программы после перераспределения средств увеличится на 2,7 млрд руб., до 49,57 млрд руб. Подробности содержатся в пояснительной записке к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».