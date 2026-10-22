«Ъ — Кубань-Черноморье» рассказал о возможностях для участников «Твердых знаков — 2026»
Участие в отраслевых конкурсах позволяет компаниям заявить о своих достижениях, привлечь внимание профессионального сообщества и повысить узнаваемость. Возможности для бизнеса Краснодарского края предусмотрены премией «Твердые знаки — 2026», организованной деловым изданием «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
В 2026 году премия включает 12 номинаций, охватывающих различные направления предпринимательской деятельности. Среди них — цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта, социальные инициативы, HR-практики, импортозамещение, выход на новые рынки, недвижимость, туризм, АПК и промышленность.
К участию приглашаются коммерческие компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также стартапы, работающие на территории Краснодарского края. Проекты оцениваются экспертным жюри с учетом поставленных задач, достигнутых результатов и эффекта для бизнеса, отрасли или территории.
Лауреаты получают памятные подарки, возможность использовать логотип премии в рекламных и информационных материалах, а также освещение своей деятельности в СМИ. Участие в конкурсе может стать дополнительным инструментом представления достижений компании и укрепления ее деловой репутации.
Прием заявок на «Твердые знаки — 2026» продлится до 10 ноября 2026 года, 23:59. Церемония награждения состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.
Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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