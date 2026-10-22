В КБР начальника канатной дороги осудили на условный срок
Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии вынес приговор начальнику пассажирской канатно-кресельной дороги ООО «Экскурсионный комплекс „Жемчужина“». Его признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлекшем тяжкий вред здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.
Как установил суд, в августе 2025 года в курортной зоне Нальчика произошел обрыв канатной дороги. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Одной из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью.
С учетом позиции потерпевших и возмещения ущерба суд назначил осужденному три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией пассажирских канатных дорог.
Прокуратура, как отмечается в сообщении, проверит законность и обоснованность приговора.