Бюджет Ставрополья сократили на 826 млн рублей

Депутаты Думы Ставропольского края на заседании 22 октября приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год, предусматривающие сокращение доходов на 826,3 млн руб. и расходов на 826 млн руб. При этом финансирование государственной программы «Социальная поддержка граждан» увеличится почти на 2,7 млрд руб., а расходы на строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе в текущем году уменьшатся на 2,42 млрд руб. с переносом части финансирования на 2027 год. Такие изменения предусмотрены пояснительной запиской и сравнительной таблицей к законопроекту, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».