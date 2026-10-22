Бюджет Ставрополья сократили на 826 млн рублей
Депутаты Думы Ставропольского края на заседании 22 октября приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год, предусматривающие сокращение доходов на 826,3 млн руб. и расходов на 826 млн руб. При этом финансирование государственной программы «Социальная поддержка граждан» увеличится почти на 2,7 млрд руб., а расходы на строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе в текущем году уменьшатся на 2,42 млрд руб. с переносом части финансирования на 2027 год. Такие изменения предусмотрены пояснительной запиской и сравнительной таблицей к законопроекту, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
После корректировки доходы краевого бюджета на 2026 год составят 208,82 млрд руб. против 209,64 млрд руб. по действующей редакции закона. Расходы уменьшатся с 232,02 млрд до 231,20 млрд руб. Дефицит практически не изменится и составит 22,38 млрд руб., увеличившись примерно на 295 тыс. руб. Он будет равен 9,68% от общего объема расходов. В 2027 году доходы и расходы, напротив, увеличиваются на одинаковую сумму — 99,1 млн руб., до 207,15 млрд и 208,67 млрд руб. соответственно.
Из общего объема расходов на 2026 год в размере 231,20 млрд руб. на 22 государственные программы Ставропольского края приходится 222,14 млрд руб., или 96,08%. При этом ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств увеличиваются с 21,43 млрд до 24,69 млрд руб. Объем дорожного фонда региона, напротив, сокращается примерно на 71,1 млн руб., до 23,80 млрд руб.
Государственный долг Ставропольского края по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 35,04 млрд руб., что соответствует 26,54% объема налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Это на 95 млн руб. больше показателя, установленного действующей редакцией закона. На начало 2028 года государственный долг ожидается в размере 36,44 млрд руб., также на 95 млн руб. выше ранее утвержденного значения. Кроме того, погашение задолженности по бюджетным кредитам федеральному бюджету в размере 1,21 млрд руб., запланированное на 2026 год, переносится на 2030 год.
В 2027 году расходы на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений корректируются в сторону уменьшения на 431,3 млн руб. Объем резервного фонда правительства Ставропольского края сокращается на 1,8 млрд руб.
Таким образом, поправки предполагают одновременное уменьшение доходной и расходной частей краевого бюджета в 2026 году при сохранении дефицита на уровне около 22,38 млрд руб. Основные перераспределения затрагивают социальные выплаты и гарантии, здравоохранение и образование, дорожное хозяйство, строительство и культуру. Корректировки также касаются объема федеральных трансфертов, финансирования инфраструктурных проектов и сроков исполнения долговых обязательств региона.