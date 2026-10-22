В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз

В региональном МЧС допускают возникновение происшествий не выше локального уровня: повреждение и обрывы линий связи и электропередачи, падение слабо закреплённых конструкций, рекламных щитов и деревьев, а также сбои в работе систем жизнеобеспечения и осложнение условий аварийно-восстановительных работ. Предупреждение доведено до экстренных служб и глав муниципальных образований.