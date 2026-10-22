В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз
В отдельных районах Дагестана 22–23 октября ожидаются сильный дождь и гроза — экстренное предупреждение опубликовало Главное управление МЧС России по республике. По данным главка, местами в республике пройдут небольшие и умеренные дожди, на реках возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.
В региональном МЧС допускают возникновение происшествий не выше локального уровня: повреждение и обрывы линий связи и электропередачи, падение слабо закреплённых конструкций, рекламных щитов и деревьев, а также сбои в работе систем жизнеобеспечения и осложнение условий аварийно-восстановительных работ. Предупреждение доведено до экстренных служб и глав муниципальных образований.
Непогода, по оценке спасателей, может осложнить дорожную обстановку, повысить риск ДТП и затруднить работу транспорта и коммунальных служб; в горных районах сохраняется вероятность активизации оползневых процессов