Четырех жителей Дагестана наградили за спасение людей во время наводнения
Президент России Владимир Путин наградил четырех жителей Дагестана, участвовавших в спасении людей во время наводнения весной 2026 года. Об этом сообщил глава РД Федор Щукин в своих соцсетях.
Альберт Таривердиев и Шамиль Устарбеков удостоены медалей «За храбрость» II степени. Раджаб Нажмудинов награжден медалью «За спасение погибавших». Артем Михрабов получил эту награду посмертно.
По словам главы республики, во время наводнения мужчины помогали эвакуировать жителей из затопленных домов, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и участвовали в работах в опасных зонах.
Артем Михрабов из села Геджух отправился в Мамедкалу в начале затопления. Он помогал местным жителям покидать опасную территорию и разбирал завалы. Во время спасательных работ он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.