Четырех жителей Дагестана наградили за спасение людей во время наводнения

Артем Михрабов из села Геджух отправился в Мамедкалу в начале затопления. Он помогал местным жителям покидать опасную территорию и разбирал завалы. Во время спасательных работ он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.