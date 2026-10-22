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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области особый противопожарный режим продлили до 31 октября

На территории Самарской области особый противопожарный режим продлен до 31 октября из-за преимущественно теплой и сухой погоды. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что отсутствие осадков приводит к высокому риску возникновения лесных пожаров. Любая искра может привести к серьезным последствиям. Лесопожарные силы министерства природных ресурсов продолжают работу в усиленном режиме и следят за обстановкой.
Во время действия особого противопожарного режима запрещены разведение костров, выжигание травы, сжигание мусора и другие действия с открытым огнем.
Руфия Кутляева