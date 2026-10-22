В Самарской области особый противопожарный режим продлили до 31 октября
На территории Самарской области особый противопожарный режим продлен до 31 октября из-за преимущественно теплой и сухой погоды. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
В министерстве уточняют, что отсутствие осадков приводит к высокому риску возникновения лесных пожаров. Любая искра может привести к серьезным последствиям. Лесопожарные силы министерства природных ресурсов продолжают работу в усиленном режиме и следят за обстановкой.
Во время действия особого противопожарного режима запрещены разведение костров, выжигание травы, сжигание мусора и другие действия с открытым огнем.