В Самарской области особый противопожарный режим продлили до 31 октября

В министерстве уточняют, что отсутствие осадков приводит к высокому риску возникновения лесных пожаров. Любая искра может привести к серьезным последствиям. Лесопожарные силы министерства природных ресурсов продолжают работу в усиленном режиме и следят за обстановкой.