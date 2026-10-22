Полицейские задержали жителя Владикавказа, забравшего 2,3 млн рублей за чужую квартиру
Владикавказские оперативники задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант похитил 2,3 млн рублей у 39-летней владикавказки, оказывающей юридические услуги, под предлогом помощи в продаже его квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Северная Осетия-Алания.
По данным полиции, в марте фигурант обратился к знакомой за помощью в приватизации жилья, оформив на ее имя нотариальную доверенность. Через месяц попросил помочь продать квартиру, сославшись на острую нужду в деньгах для бизнеса. Поверив ему, потерпевшая нашла покупателя и передала подозреваемому аванс в размере 1 млн руб. Затем злоумышленник под различными предлогами выманил у нее еще 1,3 млн руб., оформив передачу денег распиской, — общая сумма составила 2,3 млн руб. Документы на сделку он подписывать всячески уклонялся, ссылаясь на занятость, а в конце августа выяснилось, что подозреваемый продал квартиру самостоятельно, деньги присвоил и перестал выходить на связь.
Установить фигуранта удалось в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий: оперативники выяснили, что он скрывается в Краснодарском крае, съездили в служебную командировку в Сочи, задержали там афериста и доставили в Северную Осетию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).