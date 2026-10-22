Полицейские задержали жителя Владикавказа, забравшего 2,3 млн рублей за чужую квартиру

По данным полиции, в марте фигурант обратился к знакомой за помощью в приватизации жилья, оформив на ее имя нотариальную доверенность. Через месяц попросил помочь продать квартиру, сославшись на острую нужду в деньгах для бизнеса. Поверив ему, потерпевшая нашла покупателя и передала подозреваемому аванс в размере 1 млн руб. Затем злоумышленник под различными предлогами выманил у нее еще 1,3 млн руб., оформив передачу денег распиской, — общая сумма составила 2,3 млн руб. Документы на сделку он подписывать всячески уклонялся, ссылаясь на занятость, а в конце августа выяснилось, что подозреваемый продал квартиру самостоятельно, деньги присвоил и перестал выходить на связь.