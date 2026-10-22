Оренбуржье вошло в число лидеров по охвату целевой аудитории Пушкинской карты

Охват целевой аудитории в регионе достиг 76%. Всего среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 млн карт. В 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 млн Пушкинских карт для пользователей 14-22 лет.