Оренбуржье вошло в число лидеров по охвату целевой аудитории Пушкинской карты
Оренбургская область вошла в число лидеров среди регионов по охвату целевой аудитории Пушкинской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные банка.
Охват целевой аудитории в регионе достиг 76%. Всего среди владельцев Пушкинских карт больше всего 17-летних молодых людей: с начала года они оформили себе более 1,15 млн карт. В 2026 году ВТБ выпустил более 7,8 млн Пушкинских карт для пользователей 14-22 лет.
С начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд руб. на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,5 млрд руб. — на билеты в кино.