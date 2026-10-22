Яйца на Дону подорожали почти на 5% за неделю, а бензин АИ-95 подешевел на 2,3%
С 12 по 19 октября 2026 года в Ростовской области заметнее всего среди отслеживаемых продовольственных товаров подорожали куриные яйца, а среди автомобильного топлива сильнее всего снизились цены на бензин АИ-95. Средняя стоимость десятка яиц выросла с 98,02 до 102,69 руб., или на 4,8%. Литр АИ-95 подешевел с 85,42 до 83,45 руб., или на 2,3%. Это следует из сопоставления данных Ростовстата за 12 и 19 октября.
Помимо яиц, выросли цены на охлажденных и мороженых кур — с 271,86 до 275,81 руб. за кг, или на 1,5%. Черный байховый чай подорожал с 1 284,75 до 1 295,86 руб. за кг, прибавив 0,9%, мороженая неразделанная рыба — с 368,74 до 371,62 руб. за кг, или на 0,8%. Цена говядины увеличилась с 737,62 до 741,59 руб. за кг, что соответствует росту на 0,5%. Сливочное масло подорожало с 1 043,65 до 1 046,84 руб. за кг.
В то же время наиболее заметное снижение цен среди продовольственных товаров зафиксировано на яблоки и морковь. Средняя стоимость яблок уменьшилась с 111,67 до 109,41 руб. за кг, или на 2%. Морковь подешевела с 49,63 до 48,93 руб. за кг — на 1,4%. Цена картофеля снизилась с 52,03 до 51,78 руб. за кг, репчатого лука — с 52,37 до 52,12 руб. за кг. Соль подешевела с 26,18 до 26,04 руб. за кг.
Среди видов моторного топлива, помимо АИ-95, снизилась стоимость бензина АИ-92 — с 77,13 до 76,07 руб. за литр, или на 1,4%. Дизельное топливо подешевело с 78,47 до 78,20 руб. за литр, примерно на 0,3%. Цена бензина АИ-98 и выше за рассматриваемую неделю не изменилась и составила 111,49 руб. за литр.
Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожала бытовая техника и электроника. Средняя цена напольного пылесоса увеличилась с 9 234,93 до 9 429,58 руб., или на 2,1%. Смартфоны подорожали с 15 998,45 до 16 236,78 руб. — на 1,5%. Стиральный порошок вырос в цене с 191,47 до 192,54 руб. за кг, туалетное мыло — с 63,29 до 63,74 руб. за 100 г. При этом телевизоры подешевели с 34 746,94 до 34 564,50 руб., примерно на 0,5%.
Из лекарственных препаратов активированный уголь подешевел с 25,09 до 24,73 руб. за упаковку из десяти таблеток, или на 1,4%. Корвалол снизился в цене с 55,91 до 55,73 руб. за 25 мл, а мазь «Левомеколь» — с 298,63 до 297,81 руб. за тюбик 40 г. В то же время препарат «Ренгалин» подорожал с 394,25 до 396,20 руб. за упаковку из 20 таблеток.
В представленных Ростовстатом данных за обе даты цены на проезд в городском автобусе, трамвае и троллейбусе, модельные стрижки в женском и мужском залах, а также восстановление зуба пломбой остались без изменений. Сопоставление проведено по опубликованным средним ценам на 12 и 19 октября 2026 года; проценты изменения рассчитаны по разнице между этими значениями.