Яйца на Дону подорожали почти на 5% за неделю, а бензин АИ-95 подешевел на 2,3%

В то же время наиболее заметное снижение цен среди продовольственных товаров зафиксировано на яблоки и морковь. Средняя стоимость яблок уменьшилась с 111,67 до 109,41 руб. за кг, или на 2%. Морковь подешевела с 49,63 до 48,93 руб. за кг — на 1,4%. Цена картофеля снизилась с 52,03 до 51,78 руб. за кг, репчатого лука — с 52,37 до 52,12 руб. за кг. Соль подешевела с 26,18 до 26,04 руб. за кг.