Число пожаров на Дону за пожароопасный сезон снизилось на 4,7%

Цифровой контур сезона отработал на всю мощность: система «Атлас опасностей и рисков» с начала года позволила выявить 2 948 термоточек, из них 2 914 подтвердили и быстро ликвидировали. На сезон создано восемь сводных отрядов и 124 временных пожарных поста из добровольцев, работавших в 37 муниципалитетах.