Число пожаров на Дону за пожароопасный сезон снизилось на 4,7%
Число пожаров в Ростовской области за пожароопасный сезон снизилось на 4,7%. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Николай Чубучный на пресс-конференции в «Интерфакс».
Добиться динамики позволила профилактика, начатая до введения особого противопожарного режима: муниципалитеты провели плановые выжигания сухой растительности — всего около 2,5 тыс. отжигов сухостоя и порубочных остатков. Были проверены и населённые пункты, которым угрожает огонь.
Цифровой контур сезона отработал на всю мощность: система «Атлас опасностей и рисков» с начала года позволила выявить 2 948 термоточек, из них 2 914 подтвердили и быстро ликвидировали. На сезон создано восемь сводных отрядов и 124 временных пожарных поста из добровольцев, работавших в 37 муниципалитетах.