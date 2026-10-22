Цены на растениеводческую продукцию на Ставрополье снизились на 4,7% с начала года
В Ставропольском крае цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2026 года снизились на 3,4% по сравнению с декабрем прошлого года. Наиболее заметное падение зафиксировано в растениеводстве: цены на эту продукцию уменьшились на 4,7%, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры — на 4,3%. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
При этом за один сентябрь цены на растениеводческую продукцию снизились на 1,5% к августу, а на зерновые и зернобобовые — на 1,3%. В целом сельскохозяйственная продукция за месяц подешевела незначительно: индекс цен производителей составил 99,96% к предыдущему месяцу.
В животноводстве наблюдалась противоположная динамика. С декабря 2025 года цены на животноводческую продукцию выросли на 0,3%, а на скот и птицу в живом весе — на 3,8%. Только за сентябрь животноводческая продукция подорожала на 4%, а скот и птица — на 5,2% к августу.
Таким образом, с начала года снижение цен производителей в сельском хозяйстве Ставрополья обеспечило прежде всего растениеводство, тогда как в животноводстве сохранялся небольшой рост. Представленные данные отражают индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции за сентябрь 2026 года к декабрю 2025-го и предыдущему месяцу.