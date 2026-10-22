Цены на растениеводческую продукцию на Ставрополье снизились на 4,7% с начала года

В Ставропольском крае цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2026 года снизились на 3,4% по сравнению с декабрем прошлого года. Наиболее заметное падение зафиксировано в растениеводстве: цены на эту продукцию уменьшились на 4,7%, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры — на 4,3%. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».