На Ставрополье цены на напитки от производителей с начала года выросли на 10%

Только за сентябрь цены промышленных производителей в регионе выросли на 1,7% к августу. В обрабатывающих производствах увеличение составило 2,2%, в производстве пищевых продуктов — 4,5%, а в переработке и консервировании мяса и мясной продукции — 10,6%. В то же время в производстве прочих пищевых продуктов цены за месяц снизились на 17,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 3,7%, мукомольной и крупяной продукции — на 1,9%. В добыче полезных ископаемых месячный рост составил 0,6%.