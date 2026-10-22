На Ставрополье цены на напитки от производителей с начала года выросли на 10%
В Ставропольском крае цены производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года были на 1,8% выше, чем в декабре 2025 года. Наиболее заметно подорожала продукция добычи полезных ископаемых — на 23,8%, в том числе нефти и природного газа — на 24,1%. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
Среди обрабатывающих производств сильнее всего с начала года выросли цены на напитки — на 10,1%, химические вещества и химические продукты — на 8,5%, мебель — на 6,6%, продукцию переработки и консервирования мяса — на 5,5%. В целом цены производителей в обрабатывающей промышленности увеличились на 3,1%, в производстве пищевых продуктов — на 2,8%.
При этом в ряде отраслей зафиксировано снижение цен. В производстве мукомольной и крупяной продукции они сократились на 3,5%, растительных и животных масел и жиров — на 4,1%, прочих пищевых продуктов — на 2,8%. В производстве резиновых и пластмассовых изделий снижение составило 0,4%. В энергетике цены производителей за этот период уменьшились на 5,6%, а в производстве, передаче и распределении электроэнергии — на 7%.
В других обрабатывающих отраслях динамика с начала года была умеренной. Цены на машины и оборудование, не включенные в другие группировки, выросли на 3,7%, на электрическое оборудование — на 1,8%. В производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличение составило 3,2%, молочной продукции — 2,9%. При этом цены на прочую неметаллическую минеральную продукцию практически не изменились, прибавив 0,1%.
Только за сентябрь цены промышленных производителей в регионе выросли на 1,7% к августу. В обрабатывающих производствах увеличение составило 2,2%, в производстве пищевых продуктов — 4,5%, а в переработке и консервировании мяса и мясной продукции — 10,6%. В то же время в производстве прочих пищевых продуктов цены за месяц снизились на 17,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 3,7%, мукомольной и крупяной продукции — на 1,9%. В добыче полезных ископаемых месячный рост составил 0,6%.
В коммунально-энергетическом секторе цены с начала года менялись разнонаправленно. Помимо снижения на электроэнергию, в категории производства и распределения пара и горячей воды, а также кондиционирования воздуха индекс остался на уровне декабря 2025 года. Не изменились за этот период и цены в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.