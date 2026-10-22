Помидоры на Ставрополье подорожали почти на 8% за неделю
С 13 по 19 октября 2026 года в Ставропольском крае сильнее всего среди продовольственных товаров выросли цены на свежие помидоры — на 8%, до 168,75 руб. за кг. Белокочанная капуста подорожала на 3,1%, до 41,70 руб. за кг, пшено — на 2,9%, до 58,44 руб., гречневая крупа — на 2,8%, до 84,96 руб. за кг. Это следует из данных еженедельного мониторинга потребительских цен в регионе, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Заметно прибавили в цене и другие продукты. Овощные консервы для детского питания подорожали на 2,2%, до 894,11 руб. за кг, мясные консервы для детского питания — на 2,1%, до 1 383,31 руб. за кг. Вермишель выросла в цене на 1,9%, до 125,29 руб. за кг, макароны из пшеничной муки высшего сорта — на 1,7%, до 131,50 руб. за кг. Куриные яйца подорожали на 1,8%, до 110,84 руб. за десяток, вареная колбаса — на 1,4%, до 618,97 руб. за кг.
Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали стиральный порошок — на 1,8%, до 241,87 руб. за кг, эластичные женские колготки — на 1,6%, до 299,23 руб. за штуку, а также смартфоны — на 1,5%, до 11 654,42 руб. за устройство. Кроссовая обувь для детей прибавила в цене 1,4%, до 2 087,43 руб. за пару.
В сфере услуг наиболее заметно изменились цены на туристические поездки. Стоимость путешествий в отдельные страны Юго-Восточной Азии за неделю снизилась на 6,8%, до 99,31 тыс. руб., а отдыха на Черноморском побережье России — на 4,4%, до 50,61 тыс. руб. День пребывания в санатории подешевел на 3,7%, до 6 270,81 руб. Также снизилась стоимость проживания в хостелах — на 0,8%, до 1 127,97 руб. за сутки на человека. При этом проезд в городском автобусе подорожал на 2,1%, до 45,56 руб. за поездку, а плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 1,15%, до 42,14 руб. за кв. м.
Среди продуктов сильнее всего подешевел картофель — на 2,8%, до 52,70 руб. за кг. Пшеничная мука снизилась в цене на 1,1%, до 63,60 руб. за кг, репчатый лук — на 1%, до 48,81 руб. за кг. Из непродовольственных товаров зубная паста подешевела на 1,75%, до 169,18 руб. за упаковку, кроссовая обувь для взрослых — на 1,44%, до 3 003,46 руб. за пару, туалетное мыло — на 1,1%, до 70,58 руб. за 100 г.