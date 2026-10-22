Помидоры на Ставрополье подорожали почти на 8% за неделю

В сфере услуг наиболее заметно изменились цены на туристические поездки. Стоимость путешествий в отдельные страны Юго-Восточной Азии за неделю снизилась на 6,8%, до 99,31 тыс. руб., а отдыха на Черноморском побережье России — на 4,4%, до 50,61 тыс. руб. День пребывания в санатории подешевел на 3,7%, до 6 270,81 руб. Также снизилась стоимость проживания в хостелах — на 0,8%, до 1 127,97 руб. за сутки на человека. При этом проезд в городском автобусе подорожал на 2,1%, до 45,56 руб. за поездку, а плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 1,15%, до 42,14 руб. за кв. м.