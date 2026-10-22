Жители Ставрополья за девять месяцев отдали мошенникам более 115 млн рублей
Жители Ставропольского края за девять месяцев 2026 года потеряли более 115 млн рублей на схемах мошенников, обещающих заработок на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Злоумышленники находят потенциальных жертв в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах, предлагая вложить деньги в акции, валюту, криптовалюту и другие финансовые инструменты. Для убедительности они могут представляться опытными брокерами или инвестиционными консультантами.
Механика обмана отработана: человеку предлагают перейти по ссылке, зарегистрироваться на «специальной платформе» и внести первоначальный взнос. Потерпевшим нередко демонстрируют фиктивный рост прибыли в личном кабинете, убеждая вложить ещё больше средств. Когда гражданин пытается вывести якобы заработанное, ему сообщают о необходимости оплатить дополнительные комиссии, налоги или страховку. После перевода средств связь с «брокерами» обрывается, а доступ к платформе, как правило, блокируется.