Жители Ставрополья за девять месяцев отдали мошенникам более 115 млн рублей

Механика обмана отработана: человеку предлагают перейти по ссылке, зарегистрироваться на «специальной платформе» и внести первоначальный взнос. Потерпевшим нередко демонстрируют фиктивный рост прибыли в личном кабинете, убеждая вложить ещё больше средств. Когда гражданин пытается вывести якобы заработанное, ему сообщают о необходимости оплатить дополнительные комиссии, налоги или страховку. После перевода средств связь с «брокерами» обрывается, а доступ к платформе, как правило, блокируется.