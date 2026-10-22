За год в Дагестане сэкономили 20 млн кубометров газа
Потери природного газа в Дагестане с начала года сократились почти на 20 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Федор Щукин.
Сэкономленный объем, по его словам, сопоставим с годовым потреблением газа несколькими небольшими городами Дагестана.
Добиться результата удалось за счет обновления газовых сетей, системного взаимодействия с абонентами и развития цифровых сервисов. «Немаловажную роль сыграли также устранение несанкционированных подключений и применение современных методов диагностики газовых сетей», — отметил Федор Щукин.