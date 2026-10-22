У экс-замглавы Хабезского района в Карачаево-Черкесии конфисковали дом, участок и счета
Адыге-Хабльский районный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск региональной прокуратуры об обращении в доход государства земельного участка, жилого дома и денежных средств бывшего заместителя главы администрации Хабезского района Заира Бутова. Требования надзорного ведомства, как сообщается на сайте прокуратуры республики, удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле.
Основанием послужила прокурорская проверка антикоррупционного законодательства: по ее итогам установлено, что на банковские счета бывшего первого заместителя главы администрации Хабезского муниципального района в 2021—2023 годах поступило свыше 3,2 млн рублей, законность источников которых он подтвердить не смог.
В 2023 году, по данным надзорного ведомства, на эти неподтверждённые доходы фигурант приобрел в собственность жилой дом и земельный участок.