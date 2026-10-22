У экс-замглавы Хабезского района в Карачаево-Черкесии конфисковали дом, участок и счета

Основанием послужила прокурорская проверка антикоррупционного законодательства: по ее итогам установлено, что на банковские счета бывшего первого заместителя главы администрации Хабезского муниципального района в 2021—2023 годах поступило свыше 3,2 млн рублей, законность источников которых он подтвердить не смог.