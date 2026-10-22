Комитет по госзакупкам Ставрополья станет министерством конкурентной политики
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о переименовании комитета по государственным закупкам в министерство по конкурентной политике. Документ №601 датирован 20 октября 2026 года и вступит в силу 1 января 2027-го. В постановлении губернатор объяснил решение необходимостью совершенствовать государственное управление в крае, но не указал, какие именно новые полномочия получит ведомство.
Переходный период расписан отдельно. Комитет должен за месяц подготовить проекты положения о министерстве и его штатного расписания, а за два месяца — предложить изменения в краевые акты. Организационно-штатные мероприятия власти обязали провести с соблюдением трудовых прав и социальных гарантий госслужащих. Контроль за исполнением постановления губернатор поручил заместителю председателя правительства края Николаю Афанасову.
Смена названия не должна прервать закупки. Министерство возьмет на себя процедуры, извещения о которых комитет разместил в Единой информационной системе до 1 января 2027 года, а также закупки, по которым до этой даты заказчикам направили приглашения. Созданные комитетом комиссии продолжат работу до завершения начатых ими процедур определения поставщиков.
Реорганизация затрагивает орган, который работает с крупным объемом регионального заказа. По данным председателя комитета Александра Шевченко, в 2025 году краевые и муниципальные заказчики разместили около 37 тыс. закупок на сумму свыше 100 млрд руб. Общий объем заключенных контрактов, включая закупки у единственного поставщика, превысил 119 млрд руб. Экономия бюджетных средств приблизилась к 8 млрд руб.
Сам комитет как уполномоченный орган провел около 2 тыс. закупок. Через него разместили заказы более чем на 50 млрд руб. — около половины конкурентных закупок края; экономия на этих процедурах составила 2,7 млрд руб. В регионе действует более 500 государственных и около 3 тыс. муниципальных заказчиков. Для малого заказа власти используют электронный магазин: в 2025 году через него провели более 70 тыс. закупок примерно на 10 млрд руб.
Постановление меняет перечень органов исполнительной власти края: министерство включат в раздел министерств, а комитет исключат из раздела комитетов. При этом документ сам по себе не раскрывает, изменятся ли штатная численность, бюджет или набор функций ведомства. Он закрепляет переименование и порядок перехода, а положение о министерстве и штатное расписание комитет должен подготовить отдельно.