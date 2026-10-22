Комитет по госзакупкам Ставрополья станет министерством конкурентной политики

Сам комитет как уполномоченный орган провел около 2 тыс. закупок. Через него разместили заказы более чем на 50 млрд руб. — около половины конкурентных закупок края; экономия на этих процедурах составила 2,7 млрд руб. В регионе действует более 500 государственных и около 3 тыс. муниципальных заказчиков. Для малого заказа власти используют электронный магазин: в 2025 году через него провели более 70 тыс. закупок примерно на 10 млрд руб.