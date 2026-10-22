В Ставрополе возбуждено дело о хищении 150 млн рублей при поставках оборудования

Установлено, что московский бизнесмен вступил в предварительный сговор с двумя другими фигурантами, а также с неустановленными лицами из числа подконтрольных ему фирм и сотрудников завода. Целью, по данным следствия, было хищение бюджетных средств при поставках измерительного оборудования. Для реализации схемы было организовано изготовление фиктивных коммерческих предложений с заведомо завышенной рыночной стоимостью техники от имени шести аффилированных с предпринимателем компаний. На основании этих документов сотрудники предприятия сформировали начальную (максимальную) цену контрактов, не соответствовавшую реальной рыночной стоимости.