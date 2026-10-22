В Ставрополе возбуждено дело о хищении 150 млн рублей при поставках оборудования
На Ставрополе расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках измерительного оборудования для одного из крупнейших заводов радиоэлектронного комплекса в Ставрополе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, дело расследует Главное следственное управление краевого главка.
По версии следствия, фигуранты дела — индивидуальный предприниматель из Москвы, а также действующий заместитель гендиректора — директор по обеспечению производством предприятия и экс-первый заместитель его генерального директора.
Установлено, что московский бизнесмен вступил в предварительный сговор с двумя другими фигурантами, а также с неустановленными лицами из числа подконтрольных ему фирм и сотрудников завода. Целью, по данным следствия, было хищение бюджетных средств при поставках измерительного оборудования. Для реализации схемы было организовано изготовление фиктивных коммерческих предложений с заведомо завышенной рыночной стоимостью техники от имени шести аффилированных с предпринимателем компаний. На основании этих документов сотрудники предприятия сформировали начальную (максимальную) цену контрактов, не соответствовавшую реальной рыночной стоимости.
В дальнейшем оборудование было поставлено, а с расчетного счета завода на счет коммерческой организации перечислено в общей сумме около 424 млн рублей, из которых свыше 150 млн составляли разницу между завышенной и реальной стоимостью. Эти деньги, по версии следствия, были похищены и израсходованы участниками схемы по собственному усмотрению. Расследование продолжается: следователь проводит процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.