Транспортную автомагистраль на участке «Бурон — Рокский тоннель» закрыли для всего транспорта
Движение всех видов автотранспортных средств на участке Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля приостановлено в обоих направлениях с 11:00 четверга до особого распоряжения. Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях главка Ахсарбек Дзгоев.
Причиной, по данным ГУ МЧС по Северной Осетии, стала невозможность обеспечения безопасного проезда. Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях главка Ахсарбек Дзгоев.