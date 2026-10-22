Транспортную автомагистраль на участке «Бурон — Рокский тоннель» закрыли для всего транспорта

Движение всех видов автотранспортных средств на участке Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля приостановлено в обоих направлениях с 11:00 четверга до особого распоряжения. Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях главка Ахсарбек Дзгоев.