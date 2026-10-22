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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кавказ

Транспортную автомагистраль на участке «Бурон — Рокский тоннель» закрыли для всего транспорта

Движение всех видов автотранспортных средств на участке Транскавказской автомагистрали от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля приостановлено в обоих направлениях с 11:00 четверга до особого распоряжения. Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях главка Ахсарбек Дзгоев.
Причиной, по данным ГУ МЧС по Северной Осетии, стала невозможность обеспечения безопасного проезда. Об этом сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях главка Ахсарбек Дзгоев.
Мария Хоперская