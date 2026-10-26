Орловский BRANDFREE второй год подряд стал победителем федерального конкурса «Знай наших»
Бренд бытовой химии BRANDFREE из Орловской области второй год подряд получил награду конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В 2026 году он стал победителем специальной номинации Avito «Онлайн-прорыв года». Годом ранее бренд был отмечен Российским экспортным центром в специальной номинации «Экспортный потенциал».
«Знай наших» проводится с 2023 года по поручению Президента России. Организаторы конкурса – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. В четвертом сезоне поступило свыше 21 тыс. заявок из всех 89 регионов страны, а к проекту присоединились более 60 партнеров – крупные компании, маркетплейсы, банки и институты развития. Среди них Avito, Ozon, РВБ – объединенная компания Wildberries & Russ, Сбер, Газпромбанк, Российский экспортный центр, Росатом и Роскосмос. Партнеры конкурса помогают победителям развивать продажи, выходить на новые площадки и рынки, получать экспертную поддержку и участвовать в профильных программах.
Итоги сезона подвели 7 октября в московском кинотеатре «Художественный». В церемонии приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители крупнейших российских компаний и институтов развития.
BRANDFREE стал единственным представителем Орловской области среди награжденных брендов четвертого сезона. Бренд развивает компания ООО «ЭПЕКО», головной офис которой находится в Орле. Продукция BRANDFREE представлена на крупнейших маркетплейсах и в розничных сетях.
Две награды «Знай наших» подряд отражают разные этапы развития компании: в 2025 году – экспортный потенциал, в 2026-м – развитие e-commerce и онлайн-продаж.