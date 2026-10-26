Орловский BRANDFREE второй год подряд стал победителем федерального конкурса «Знай наших»

«Знай наших» проводится с 2023 года по поручению Президента России. Организаторы конкурса – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. В четвертом сезоне поступило свыше 21 тыс. заявок из всех 89 регионов страны, а к проекту присоединились более 60 партнеров – крупные компании, маркетплейсы, банки и институты развития. Среди них Avito, Ozon, РВБ – объединенная компания Wildberries & Russ, Сбер, Газпромбанк, Российский экспортный центр, Росатом и Роскосмос. Партнеры конкурса помогают победителям развивать продажи, выходить на новые площадки и рынки, получать экспертную поддержку и участвовать в профильных программах.