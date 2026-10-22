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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ поддержал производство вакуумных насосов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) поддержал омское предприятие «НТК «Криогенная техника» в организации производства спиральных вакуумных насосов, предоставив банковские гарантии по целевому займу. Оборудование востребовано в производстве электроники, медицинской техники, пищевой упаковки и другой промышленной продукции. Реализация проекта позволит снизить зависимость российских предприятий от зарубежных поставок.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ предоставил банковские гарантии возврата целевого займа, выделенного Государственным фондом развития промышленности Омской области предприятию АО «НТК «Криогенная техника». Полученные средства компания направит на организацию производства отечественных вакуумных насосов, используемых для создания технического вакуума. Такое оборудование применяется в самых разных сферах – от проведения научных исследований до производства микросхем, медицинских приборов и упаковки для продуктов питания. Среди потенциальных покупателей продукции — предприятия крупных государственных корпораций, научно-исследовательские институты и другие организации.
«Цель нашего проекта — создание производства перспективных отечественных спиральных вакуумных насосов для безмасляной откачки. Внедрение этой продукции в серийное производство позволит устранить зависимость российских потребителей вакуумной техники от импортных поставок», — рассказал заместитель генерального директора по новой технике АО «НТК «Криогенная техника» Антон Громов.
Сделка состоялась в рамках государственной программы «Приоритетная продукция». Она направлена на технологическое перевооружение предприятий, создание новых производств и предусматривает льготное кредитование инвестиционных проектов по выпуску продукции, включенной в специальный перечень Минпромторга России.
«НОВИКОМ продолжает содействовать отечественным предприятиям в привлечении доступного финансирования, взаимодействуя с институтами развития и используя инструменты господдержки. В данном случае наша банковская гарантия стала частью механизма привлечения средств для создания производства импортозамещающей продукции. Для нас важно, чтобы предприятия могли эффективно использовать все доступные им меры господдержки и последовательно реализовывать свои планы», — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Омске Виталий Голышенко.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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