В Кисловодске без отопления остались 57 жилых домов и два соцобъекта

По его словам, остановились четыре центральных тепловых пункта — ЦТП-1 на Стародубовской, ЦТП на Зеркальной, 21, Водопойной, 19 и Садовой, 20 — а также котёл № 1 на котельной «Набережная». Специалисты «Теплоэнерго» работали всю ночь: сейчас на «Набережной» запущен процесс розжига котла. Параллельно бригады устраняют локальные порывы на вводах в дома по улицам Крутая Дорога, Интернациональная, 40 лет Октября и Губина.