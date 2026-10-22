Кольцово перейдет на зимнее расписание с 25 октября
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перейдет на осенне-зимнее расписание полетов 25 октября — оно будет действовать до 27 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе уральского аэропорта.
В зимний период рейсы из Кольцово будут выполняться по 84 направлениям. Основными по количеству станут рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи в России и в Дубай (ОАЭ) и Анталью (Турция) в международном секторе. Новыми направлениями по сравнению с прошлым сезоном станут рейсы в Дели (Индия), Сухум (Абхазия), Харбин (Китай) и Батуми (Грузия).
Больше всего авиарейсов в сезоне запланировано у компаний «Уральские авиалинии», Red Wings, «Аэрофлот» и Utair. В числе новых перевозчиков сезона — вьетнамская авиакомпания VietJet Air и узбекистанская Centrum Air.