Кольцово перейдет на зимнее расписание с 25 октября

В зимний период рейсы из Кольцово будут выполняться по 84 направлениям. Основными по количеству станут рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи в России и в Дубай (ОАЭ) и Анталью (Турция) в международном секторе. Новыми направлениями по сравнению с прошлым сезоном станут рейсы в Дели (Индия), Сухум (Абхазия), Харбин (Китай) и Батуми (Грузия).