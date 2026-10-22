Более 97% зерна собрали в Тюменской области

По техническим культурам показатель готовности к завершению работ составляет 90%. Фермеры собрали 99 тыс. тонн продукции, продемонстрировав урожайность на уровне 13 центнеров с гектара. Уборка картофеля проведена на площади 6353 га. Общий объем собранного урожая достиг 194 тыс. тонн, при этом продуктивность составила 305 центнеров с гектара. Работы по сбору овощей открытого грунта завершены на 90%. С полей получено 51 тыс. тонн продукции, а средняя урожайность оценивается в 506 центнеров с гектара.