На Ставрополье выдали наличными 7 млрд рублей кредитов за месяц
В сентябре банки выдали жителям Ставропольского края 46,39 тыс. кредитов наличными на 7,03 млрд руб. Край занял 19-е место среди регионов России по объёму таких займов, следует из региональной таблицы ОКБ в приложенном пресс-релизе от 22 октября. Средний размер кредита составил 152 тыс. руб., срок — 26 месяцев.
По сравнению с августом число выдач выросло на 5%, а общий объём — на 1%. Средний чек при этом снизился на 4%: в августе он составлял 157 тыс. руб., средний срок достигал 29 месяцев. За январь—сентябрь жители края оформили 353,34 тыс. кредитов на 55,27 млрд руб. В среднем за месяц банки выдавали около 39,3 тыс. займов на 6,14 млрд руб., поэтому сентябрьский результат оказался выше этого уровня и по количеству, и по сумме.
В масштабе страны сентябрь прошёл иначе: банки выдали рекордные за два года 2,42 млн кредитов наличными, на 3% больше, чем в августе, но суммарный объем сократился на 4%, до 471,94 млрд руб. Средний чек по России упал с 209 тыс. до 195 тыс. руб. В Ставропольском крае количество займов и их сумма одновременно немного выросли, однако средняя сумма кредита тоже уменьшилась. На выдачи края пришлось около 1,5% общероссийского объема за месяц.
Другие регионы Северо-Кавказского федерального округа в таблице ОКБ по объему остались аутсайдерами рейтинга. По отдельным показателям бюро выделило Кабардино-Балкарию: в сентябре там выдавали самые крупные после Москвы кредиты наличными — в среднем 292 тыс. руб. Средний срок займа в республике достиг 46 месяцев, максимума среди регионов страны. Для сравнения, общероссийский средний срок составил 26 месяцев.
По числу новых кредитов на 100 жителей разрыв между регионами округа тоже заметен. За девять месяцев 2026 года в Чечне, Ингушетии и Дагестане жители оформили примерно по одному кредиту наличными на каждые 100 человек. В Ставропольском крае показатель достиг 12,2 займа на 100 жителей. Это сопоставление показывает частоту новых выдач относительно численности населения; оно не отражает общий размер долга и не позволяет сравнить платежеспособность жителей.
Объяснение общероссийской динамики в пресс-релизе приводит гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Он связывает уменьшение средней суммы кредита с ограничениями для банков и растущей долговой нагрузкой части заемщиков. По его словам, ставки снизились и поддержали отложенный спрос, но банки стали одобрять меньшие суммы. Региональных оценок причин сентябрьской динамики в релизе нет.
Регуляторный фон оставался жестким: на 22 октября ключевая ставка Банка России составляла 14% годовых. На IV квартал регулятор ограничил долю наиболее рискованных необеспеченных кредитов, в том числе займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительный срок. Эти общероссийские условия задают рамки работы банков, но сами по себе не объясняют, почему в одном регионе средний кредит значительно выше, чем в другом.
В августе банки выдали на Ставрополье 44,3 тыс. кредитов наличными на 6,9 млрд руб. В материале от 19 октября «Коммерсантъ» рассмотрел сентябрьские кредиты на покупки в магазинах: в Ставропольском крае их выдачи снизились на 8% по сумме, а в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане изменения отличались. Это товарные POS-кредиты, а не займы наличными, поэтому их показатели нельзя напрямую переносить на рассматриваемый сегмент.