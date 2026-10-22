На Ставрополье выдали наличными 7 млрд рублей кредитов за месяц

В масштабе страны сентябрь прошёл иначе: банки выдали рекордные за два года 2,42 млн кредитов наличными, на 3% больше, чем в августе, но суммарный объем сократился на 4%, до 471,94 млрд руб. Средний чек по России упал с 209 тыс. до 195 тыс. руб. В Ставропольском крае количество займов и их сумма одновременно немного выросли, однако средняя сумма кредита тоже уменьшилась. На выдачи края пришлось около 1,5% общероссийского объема за месяц.