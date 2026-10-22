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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

Компанию из Оренбуржья оштрафовали на полмиллиона за взятку медработнику

Фигурант хотел предварительно получить заключения о медосмотре сотрудников
В Сорочинске Оренбургской области коммерческую организацию обязали заплатить 500 тыс. руб. штрафа за взятку сотруднику городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В января 2021 года один из сотрудников компании через посредника передал медработнику ГБУЗ «Городская больница» Сорочинска взятку на сумму 30 тыс. руб. За деньги фигурант незаконно получил заключения предварительных медосмотров сотрудников.
По требованию прокуратуры юрлицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 500 тыс. руб. Компания ранее пыталась оспорить наказание, однако апелляцию оставили без удовлетворения. В настоящее время штраф оплачен.
Яна Вежлева