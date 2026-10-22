В Самарской области построят новый мост в Похвистневском районе
В Похвистневском районе начались подготовительные работы по реконструкции моста через реку Большой Кинель на 1-м км дороги Похвистнево — Клявлино. Об этом сообщает минтранс Самарской области.
Проект предусматривает два этапа: сначала рядом со старым мостом возведут новый современный, затем капитально отремонтируют существующий. Это обеспечит бесперебойное движение на время работ. Завершить работы планируется в 2028 году.
Старый мост построен несколько десятилетий назад и уже не справляется с современными нагрузками. Протяженность сооружения составляет 138,6 погонных м. По дороге ежедневно ходит общественный транспорт, ездят большегрузы и сельхозтехника.
Участок входит в опорную сеть региона и расположен на выезде из Похвистнево и является ключевым маршрутом для транзита в направлении Оренбурга и Татарстана.