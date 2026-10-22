В Самарской области пропали четыре воспитанника центра социальной защиты

«На розыск несовершеннолетних ориентированы, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, ППСП и госавтоинспекторы. Ориентировка с их приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам», — говорится в сообщении.