В Самарской области пропали четыре воспитанника центра социальной защиты
В Сергиевском районе Самарской области полиция разыскивает четырех подростков-воспитанников ГКУ СО «Сергиевский комплексный центр социального обслуживания "Янтарь"». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Пропали Валентин Кандалинцев, Виктория Митрюшкина, Азиз Хохлов и Артем Тальбиев.
«На розыск несовершеннолетних ориентированы, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, ППСП и госавтоинспекторы. Ориентировка с их приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам», — говорится в сообщении.
Приметы подростков:
Валентину Кандалинцеву на вид 15-16 лет, рост 169, волосы светло-русого цвета, глаза зеленого цвета. Одет: куртка черного цвета, штаны спортивные черного цвета, кроссовки серого цвета. Особые приметы: татуировка на правом предплечье «12.08.2023» и изображение сердца.
Виктории Митрюшкиной на вид 14-15 лет, рост 160, волосы светло-русого цвета, глаза серо-голубого цвета. Одета: штаны спортивные черного цвета, куртка черного цвета, кроссовки светлого цвета, рубашка с рисунком «клетка». Особые приметы: татуировка в виде кошачьей лапы и звезды на левом запястье.
Азизу Хохлову на вид 14-16 лет, рост 160, волосы светло-русого цвета, глаза карие. Одет: джинсы темно-серого цвета, кофта светлого цвета , кроссовки белого цвета, куртка черного цвета. Особые приметы: шрам на лице в области лба.
Артему Тальбиеву на вид 15-16 лет, рост 169 см, волосы короткие темно-русого цвета, глаза карие. Одет: кофта светлого цвета , куртка черного цвета, джинсы серого цвета, кроссовки.