На рассмотрении находятся почти 14 тысяч заявок жителей Анапы на догазификацию

Для отдельных категорий жителей предусмотрены субсидии и компенсации расходов на газификацию. Меры социальной поддержки доступны многодетным семьям, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, людям с инвалидностью и другим льготникам. Условия получения выплат и перечень необходимых документов можно уточнить в органах социальной защиты населения.