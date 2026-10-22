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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Новороссийск

На рассмотрении находятся почти 14 тысяч заявок жителей Анапы на догазификацию

В Анапе продолжается развитие газовой инфраструктуры. В рамках пятилетней программы газификации и догазификации, рассчитанной до 2030 года, планируется строительство новых сетей, в том числе газопровода Супсех — Варваровка — Сукко, сообщила глава муниципалитета Светлана Маслова.
В последние годы в городе и его окрестностях построили ряд газовых объектов, завершили строительство межпоселкового газопровода Анапа — Гостагаевская. Продолжается прокладка газопровода Верхнее Джемете — Анапа.
По данным госпожи Масловой, «Газпром газораспределение Краснодар» рассматривает 13,8 тыс. заявок жителей на догазификацию. Техническая возможность подключения обеспечена для 12,5 тыс. домовладений. Работы до границ земельных участков, включая пуск газа, завершены в 10 тыс. домов, фактически газом пользуются 7,1 тыс. домовладений.
Для отдельных категорий жителей предусмотрены субсидии и компенсации расходов на газификацию. Меры социальной поддержки доступны многодетным семьям, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, людям с инвалидностью и другим льготникам. Условия получения выплат и перечень необходимых документов можно уточнить в органах социальной защиты населения.
Вячеслав Рыжков