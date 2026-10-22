Анапа вошла в топ-10 направлений с наиболее заметным подорожанием новогоднего отдыха
Анапа вошла в десятку российских направлений, где заметнее всего подорожало проживание на новогодние праздники. Средняя стоимость ночи здесь выросла на 52% по сравнению с сезоном 2025/26 года и составила 5,1 тыс. руб., следует из аналитики сервиса бронирования жилья Твил.ру.
В целом по России средняя стоимость новогоднего отдыха увеличилась на 10%. При этом в отдельных туристических направлениях рост оказался значительно выше. Исследование охватывает поездки с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Лидером рейтинга стала Ольгинка в Краснодарском крае, где средняя цена ночи выросла на 381%, до 13 тыс. руб. при средней продолжительности поездки в три ночи. На втором месте оказался горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области: рост составил 273%, средняя стоимость ночи — 45,8 тыс. руб. при трехдневном размещении. Третью строчку занял Сестрорецк в Ленинградской области, где проживание подорожало на 140%, до 28,75 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки в две ночи.
В первую десятку также вошли Пермь, где стоимость ночи выросла на 134%, до 5,45 тыс. руб., Суздаль (+130%, до 11,76 тыс. руб.), Южно-Сахалинск (+124%, до 9,96 тыс. руб.) и Кострома (+122%, до 9,71 тыс. руб.). В Калуге рост составил 72%, до 7,5 тыс. руб., в Новосибирске — 65%, до 5,52 тыс. руб.