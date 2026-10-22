Анапа вошла в топ-10 направлений с наиболее заметным подорожанием новогоднего отдыха

Лидером рейтинга стала Ольгинка в Краснодарском крае, где средняя цена ночи выросла на 381%, до 13 тыс. руб. при средней продолжительности поездки в три ночи. На втором месте оказался горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области: рост составил 273%, средняя стоимость ночи — 45,8 тыс. руб. при трехдневном размещении. Третью строчку занял Сестрорецк в Ленинградской области, где проживание подорожало на 140%, до 28,75 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки в две ночи.