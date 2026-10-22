В Ульяновской области из-за короткого замыкания горел жилой дом
Обошлось без жертв
Пожар случился в двухквартирном жилом доме в Ульяновской области, в населенном пункте Уткин Мелекесского района на Центральной улице. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
По данным экстренных служб, в результате возгорания повреждена деревянная обрешетка кровли пристроя. Никто из жильцов не погиб и не пострадал.
Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание.
В МЧС России напомнили базовые правила пожарной безопасности: следует использовать только исправные электроприборы заводского производства, не перегружать электрическую сеть, своевременно менять изношенную проводку, а перед уходом из дома отключать электроприборы от сети. Сообщить о происшествии можно по номеру 112.