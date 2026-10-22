На Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП с участием 14-летнего водителя
Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автомобилей в Нефтекумском округе Ставропольского края. За рулем одного из них находился 14-летний подросток, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Авария произошла 21 октября около 13:20 мск. По данным ведомства, 19-летний водитель «Лады Приоры» при обгоне столкнулся с Chevrolet. В больницу Нефтекумска доставили водителя иномарки и его 13-летнего пассажира, а также двух 18-летних пассажиров «Приоры».
Chevrolet принадлежит отцу подростка. Его привлекли к ответственности за передачу управления автомобилем лицу без водительских прав. Также решается вопрос об ответственности родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.