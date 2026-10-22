В Геленджике утром 22 октября топливо отпускают на 10 АЗС
В Геленджике 22 октября по состоянию на 9:00 топливо доступно на 10 автозаправочных станциях. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — на восьми, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на всех десяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Геленджике топливо продают по следующим адресам: «Роснефть», пр. Строительный — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Роснефть», ул. Туристическая — АИ-92, ДТ; «Роснефть», с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, М-4 — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Лукойл», ул. Островского — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Лукойл», кольцо (М-4 «Дон») — АИ-92, ДТ; «Лукойл», с. Архипо-Осиповка — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-100, АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», ул. Ходенко — АИ-95, ДТ; «Газпромнефть», Сухумское шоссе — АИ-95, ДТ; «Уфимнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, ДТ.