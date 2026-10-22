В Геленджике утром 22 октября топливо отпускают на 10 АЗС

В Геленджике 22 октября по состоянию на 9:00 топливо доступно на 10 автозаправочных станциях. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — на восьми, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на всех десяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.