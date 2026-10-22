В Анапе утром 22 октября работают 27 АЗС
В Анапе 22 октября по состоянию на 09:30 работают 27 АЗС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
На 7 станциях по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 18 АЗС действуют ограничения по отпуску в баки по литражу: на 11 станциях 92 и 95 отпускают по 30 л, на 4 — 92, 95 и 100 по 40 л, на 4 — 92 и ДТ по 50 л, на 2 — ДТ по 60 л.
АИ-92 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 21, АИ-100 — на 2, дизельное топливо — на всех 27 станциях.
Информация актуальна на 09:30 и в течение дня может меняться. Жителей Анапы просят не закупать топливо впрок — это поможет сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.