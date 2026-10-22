В Анапе утром 22 октября работают 27 АЗС

На 7 станциях по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 18 АЗС действуют ограничения по отпуску в баки по литражу: на 11 станциях 92 и 95 отпускают по 30 л, на 4 — 92, 95 и 100 по 40 л, на 4 — 92 и ДТ по 50 л, на 2 — ДТ по 60 л.