Топливо в Новороссийске доступно на 30 АЗС

АИ-100 есть только на одной АЗС, АИ-95 доступен на 11 станциях, АИ-92 есть на 18 заправках, дизельное топливо можно приобрести на всех 30 автозаправках. По решению собственников на всех объектах введены ограничения на отпуск топлива только в баки и не более 30, 40, 50 и 60 л на один автомобиль.