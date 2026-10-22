Топливо в Новороссийске доступно на 30 АЗС
По данным на 09:00 22 октября в Новороссийске топливо доступно на 30 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-100 есть только на одной АЗС, АИ-95 доступен на 11 станциях, АИ-92 есть на 18 заправках, дизельное топливо можно приобрести на всех 30 автозаправках. По решению собственников на всех объектах введены ограничения на отпуск топлива только в баки и не более 30, 40, 50 и 60 л на один автомобиль.
Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — тер. Цемдолина, ул. Ленина (АЗС на выезде из города — АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (АИ-92, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на 2 АЗС — ДТ); ул. Суворовская (ДТ); ул. Куникова (ДТ); Сухумское шоссе (ДТ; по топливным картам и для спецтранспорта — АИ-92, АИ-95); с. Глебовское (ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» — ул. Малоземельная (АИ-92, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Владимировка 4 (АИ-92, ДТ); с. Владимировка 6 (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ); пр. Дзержинского (АИ-92, ДТ); ул. Суворовская (ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает с 8:00 до 20:00); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).
На заправках «Роснефть» на территории Цемдолины и на проспекте Дзержинского топливо отпускают только для специального транспорта и по топливным картам. Жителей и гостей города просят не посещать эти объекты. Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.