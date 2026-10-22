В Самарском политехе разработали прибор для мониторинга толщины асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепроводах

Принцип действия прибора заключается в следующем: на стенку трубопровода устанавливается датчик, который инициирует и регистрирует свободные колебания стенки. Сигнал передается на микроконтроллер для последующей обработки. Программное обеспечение анализирует параметры энергии и продолжительности колебаний и рассчитывает толщину отложений.