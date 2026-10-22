В Самарском политехе разработали прибор для мониторинга толщины асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепроводах
Ученые кафедры «Информационно-измерительная техника» Самарского политеха разработали инновационный прибор для мониторинга толщины асфальтосмолопарафиновых отложений на внутренних поверхностях нефтепроводов. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области.
Прибор позволяет проводить измерения без нарушения целостности трубопровода и прекращения перекачки. Оно открывает дистанционный режим работы при ограниченном доступе к объекту контроля. Обеспечивает высокий уровень безопасности для персонала и обеспечение высокой точности измерений.
«В условиях, когда график технического обслуживания нефтепровода не всегда коррелирует с фактической скоростью накопления отложений, существует риск недостаточной своевременности проведения очистных мероприятий. Разработанный прибор позволяет оперативно выявлять необходимость внепланового удаления осадка, что способствует оптимизации затрат и снижению трудоемкости производственных процессов», — отмечают в министерстве.
Принцип действия прибора заключается в следующем: на стенку трубопровода устанавливается датчик, который инициирует и регистрирует свободные колебания стенки. Сигнал передается на микроконтроллер для последующей обработки. Программное обеспечение анализирует параметры энергии и продолжительности колебаний и рассчитывает толщину отложений.