Как МИДиС учит студентов-дизайнеров решать задачи бизнеса во время учебы, на примере проекта с Челбаскетом
В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске студенты направления «Дизайн» разработали брендбук, фирменный мерч и интернет-магазин для профессионального баскетбольного клуба «Челбаскет». В рамках обучения они прошли цикл брендингового агентства, освоив аналитику аудитории, проектирование веб-интерфейсов и допечатную подготовку для производства.
Команда из восьми студенток групп третьего курса с направления «графический дизайн и брендинг» под руководством куратора Ирины Старицыной и проектного менеджера Анны Брагиной проанализировала матчи, конкурентов и выделила четыре сегмента болельщиков. На основе брифа студентки спроектировали структуру интернет-магазина в Figma, собрали UI-kit, подобрали шрифты Palui SP Demo и Visby и подготовили линейку одежды. Дизайн-система была адаптирована под требования фабрики и полностью внедрена клубом к сезону 2026 года.
«Команда провела полноценное исследование: посетила матчи, познакомилась со спортсменами, изучила мерч и конкурентную среду. Для клуба, выходящего в полуфинал, важны были искренний интерес и свежий взгляд на оформление – команда это дала. Результат соответствует стилю и брендбуку, выглядит современно и актуально. Благодарим команду за профессиональный подход и отличную работу», – отметила генеральный директор АНО ПБК «Челбаскет» Ольга Алейникова.
«Нам было важно создать работающий инструмент, а не просто картинку. Мы научились защищать решения перед заказчиком и учитывать нюансы – от удобства корзины на сайте до стойкости принтов к стирке», – поделилась участница команды Дарья Ростовцева.
Проектный практикум с бизнесом встроен в учебный план МИДиС. В портфолио студентов-дизайнеров входят и другие внешние кейсы:
разработка новой формы для сотрудников завода LD;
разработка анимационного сериала для компании «Стендап Инновации»;
ребрендинг упаковки продукции «Green Milk» для «Союзпищепрома»;
создание серии иллюстраций и фавикона для отеля «Арарат Парк Хаятт Москва».
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