Как МИДиС учит студентов-дизайнеров решать задачи бизнеса во время учебы, на примере проекта с Челбаскетом

Команда из восьми студенток групп третьего курса с направления «графический дизайн и брендинг» под руководством куратора Ирины Старицыной и проектного менеджера Анны Брагиной проанализировала матчи, конкурентов и выделила четыре сегмента болельщиков. На основе брифа студентки спроектировали структуру интернет-магазина в Figma, собрали UI-kit, подобрали шрифты Palui SP Demo и Visby и подготовили линейку одежды. Дизайн-система была адаптирована под требования фабрики и полностью внедрена клубом к сезону 2026 года.