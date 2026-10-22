Имущество строителя «Югспецинжстрой» выставлено на торги в Новороссийске с дисконтом до 70%
Конкурсный управляющий Михаил Каплиев объявил о проведении публичных торгов по продаже имущества банкротящегося ООО «Югспецинжстрой». На реализацию выставлены два лота с производственно-складской инфраструктурой в Новороссийске. Начальная цена первого лота составляет 82,15 млн рублей, второго — 59,79 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги пройдут на электронной площадке «Альфалот» с 22 октября 2026 года по 5 января 2027 года.
В лот №1 включены нежилое здание (22,8 кв. м), два склада (335,4 и 85,6 кв. м) и право аренды земельного участка площадью 9703 кв. м. Лот №2 объединяет сторожку (19,1 кв. м), склад (265,8 кв. м), нежилое здание (224,8 кв. м) и право аренды участка площадью 6700 кв. м. Объекты расположены на Анапском шоссе в районе дома № 41. Имущество находится в залоге у ФНС России.
Торги проводятся в форме публичного предложения с открытой подачей ценовых предложений. Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 20% от цены на конкретном интервале снижения. Механика торгов предполагает поэтапное снижение стоимости каждые 10 дней: цена первого лота за три месяца упадет с 82,15 млн до 57,5 млн рублей, второго — с 59,79 млн до 41,85 млн рублей. Минимальная цена продажи установлена на уровне 70% от начальной стоимости повторных торгов.
Согласно правилам площадки, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену не ниже установленной для текущего интервала. При равных предложениях приоритет отдается тому, кто подал заявку первым. Прием заявок осуществляется на площадке «Альфалот».
Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней и оплатить имущество в течение 30 дней с даты подписания за вычетом внесенного задатка. Оплата производится на расчетный счет ООО «Югспецинжстрой» в АО Банк Синара. Суммы внесенных задатков возвращаются всем участникам, кроме победителя, в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.
Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Югспецинжстрой» было признано банкротом в марте 2023 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югспецинжстрой» зарегистрировано 3 июня 2014 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Учредителем является Дмитрий Володин. Уставный капитал составляет 2 млн руб. Согласно финансовой отчетности компании за 2021 года, ее выручка выросла на 2% — до 1,1 млрд руб., при этом чистый убыток составил 172 млн руб.