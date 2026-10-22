Имущество строителя «Югспецинжстрой» выставлено на торги в Новороссийске с дисконтом до 70%

В лот №1 включены нежилое здание (22,8 кв. м), два склада (335,4 и 85,6 кв. м) и право аренды земельного участка площадью 9703 кв. м. Лот №2 объединяет сторожку (19,1 кв. м), склад (265,8 кв. м), нежилое здание (224,8 кв. м) и право аренды участка площадью 6700 кв. м. Объекты расположены на Анапском шоссе в районе дома № 41. Имущество находится в залоге у ФНС России.