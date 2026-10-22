В Новороссийске трижды пройдут учения
Сегодня, 22 октября, на территории Новороссийска трижды пройдут учения с силами ВМБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
Жители и гости Новороссийска могут услышать громкие звуки с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00 22 октября. Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.
Отмечается, что при проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие госрегистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.